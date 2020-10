I dag viste vi igjen at vi absolutt har noe på dette nivået å gjøre.

Sport

Ordet KIL/Hemne-kaptein Amalie Hoftun Bjerksæter sa like etter 1-1 mot Amazon Grimstad søndag, begynner på bokstaven f... Både over resultatet og fordi hun mot slutten av kampen hadde et stangskudd helt oppe ved tverrliggeren som var bare millimetere unna å gå inn.