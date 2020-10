Har sendt brev til foreldre: - 200 har ikke betalt kontingent

Sport

2020 har vært et vanskelig år for alle som holder på innen idrett og kultur. Orkdal IL har de siste månedene avlyst en rekke arrangementer som tidligere år har fått inn mange 100 000 kroner i klubbkassa. Daglig leder sier at dette har påvirket både økonomien og driften. Nylig har Fossbakk skrevet et brev på vegne av styret i OIL, hvor han ber om at medlemskontingenten blir betalt.