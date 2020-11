Fryser all kampaktivitet midlertidig: - Situasjonen er veldig uavklart og vi må få oversikt

Sport

I en pressemelding fra NHF kommer det fram at all regional kampaktivitet fryses fra og med 6. november, og gjelder alle kamper som skulle vært avviklet i regi av håndballforbundet. Det vi si at at kampaktivitet for barn og ungdomshåndballen er satt på vent til tirsdag 10. november. Beslutningen er tatt av Norges Håndballforbunds nasjonale ledergruppe, som består av NHFs generalsekretær og de seks regionenes daglige ledere.