Stengte all kampaktivitet før helga - nå blir det gjort endringer i Trøndelag

Sport

Det var torsdag i forrige uke at Norges håndballforbund bestemte seg for å fryse all kampaktivitet til og med tirsdag 10. november. Årsaken var at enkelte kommuner i landet var røde med ukontrollert smitte der aktiviteten allerede var stoppet og haller var stengt. Forbundet trengte tid til å få oversikt og finne ut hvordan de skulle gjøre det videre.