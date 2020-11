Prisøkningen får politikerne til å reagere: - Summen tilsier at vi ikke har mulighet til dette på mange år

Sport

Torsdag var Skaun motorsenter oppe til orientering i formannskapet. Det har lenge vært stille rundt anlegget som det har blitt jobbet med i over et tiår. Nå har imidlertid Skaun motorsenter AS kommet med en søknad om driftstøtte, samt kommet med en oversikt med et nytt prisoverslag. Den totale kostnadsrammen viser seg nå å være på over 60 millioner kroner. Det får flere politikere til å reagere.