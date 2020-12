Forlenger med hovedtrener, ansetter kvinnelig assistent trener og starter forskningsprosjekt

Sport

KIL/Hemne leverte en meget solid sesong i 1. divisjon i år. Målet var å etablere seg i divisjonen, noe klubben gjorde med god margin ved å plassere seg midt på tabellen etter opprykket året før. Neste sesong satser laget enda tøffere og har gjort en rekke tiltak for å kunne kjempe helt i toppen av 1. divisjon.

Første steg var å forlenge kontrakten til hovedtrener Robert Hundstad som har tatt klubben til opprykk i fjor og leverte en solid sesong i 1. divisjon i år.

- Robert har gjort en kjempejobb for oss både i fjor og i år. Han har vist at laget har noe å gjøre i 1. divisjon og kanskje i toppen av 1. divisjon. Vi tror at han er i stand til å ta oss blant de tre beste i 1. divisjon. Han holder også på å gjennomføre UEFA A-lisenskurset, sier sportslig leder Rune Bakken.

Snekvik inn som assistent

I tillegg til å ha forlenget med Hunstad sier Bakken at de også har fått inn nye assistent trenere for kommende sesong. Maren Snekvik har vært ute med skade store deler av årets sesong og blir en del av trenerteamet kommende sesong. I tillegg blir også Glen Munkvold assistent trener. Han har vært sportslig leder i Trondheim-Ørn og har lang erfaring med jentefotball fra Trondheims-Ørn og Ranheim.

- Maren kommer til å bli en viktig støttespiller for Robert neste sesong. Hun vil fungere som spillende assistent trener når hun kommer seg fra skaden hun pådro seg i årets sesong. Det var viktig for oss å få med en kvinne i trenerteamet som ellers bare er mannfolk. Vi ønsker å utvikle henne som dametrener og forhåpentligvis bane vei for flere kvinnelige trenere, sier Bakken.

Paal Magnus Tødaas vil fortsatt være en del av trenerteam og fungere som spillerutvikler. Asgeir Sørensen blir keepertrener, mens Per Erik Bjerksæter er administrerende leder for laget og Rune Bakken som sportslig leder.

RBK-klinikken

I tillegg til dette vil spillerne fra neste sesong, få oppfølging av fysioterapeut. KIL/Hemne har nå knyttet til seg RBK-klinikken.

- Vi kommer til å ha fysioterapeut som skal jobbe med det fysiske og skadeforebyggende. Vi hadde mange skader i fjor og håpet er at en fysioterapeut kan bidra en god del i det skadeforebyggende arbeidet når det kommer til restitusjon og det å unngå belastningskader. I tillegg vil de også ha en del med kosthold å gjøre, sier Bakken.

Forskningsprosjekt

I tillegg til dette skal også KIL/Hemnes damelag være med på et forskningsprosjekt som skal foregå over ni uker. Ifølge Bakken er det en doktorgradsavhandling i en rekke fotballspesifikke treningsmetoder.

- Det er jo snakk om fysiske treningsmetoder som jobber mot det fotballspesifikke. Vi vil dele inn i to grupper og finne ut av hvilken effekt forskjellige treningsopplegg vil gi, hvor vi måler gruppene på fremgangen. Dette går en del på hurtighet og vendinger. Dette har blitt forsket på tidligere, men ikke på et kvinnelag, så dette blir veldig spennende, sier Bakken.

Bakken tror at forsterkningene på trenersiden og prosjektene rundt laget vil bidra til en meget spennende sesong neste år.

- Gjennom å styrke trenerteamet, knytte til oss RBK-klinikken og blir med på dette forkningsprosjektet så har vi et mål om å løfte oss enda ett hakk fra forrige sesong og kjempe i toppen av 1. divisjon neste år, sier den sportslige lederen.