Øverst på prioriteringslisten: Skal få utbetalt over 30 millioner de kommende årene

Sport

Fjorårets utbetaling av spillemidler ble en skikkelig fest for Orkland kommune. Gamle Orkdal kommune hadde for vane å bli tilgodesett med mer enn vanlig på grunn av den massive anleggsutviklingen over flere år. Det var dermed knyttet spenning til hvor mye den nye storkommunen Orkland ville få under fjorårets spillemiddelutbetaling.