Sport

Den eneste hesten som ser ut til å kunne slå fire år gamle Fit for Fortissimo slik han framstår nå, er han selv. Han framstår nemlig som sin egen verste fiende, da han gjerne vil ruse av gårde fra start og bare lense unna i sitt eget tempo. Og det tempoet er høyt, faktisk ekstremt høyt, så høyt at han gjerne står i fare for å tømme seg selv for krefter.