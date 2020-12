Passerte gyllen milepæl: - Jeg tenkte nesten ikke det var mulig

Sport

Før Orklandbadet ble bygget ble det satt et mål om at 80 000 skulle besøke badet årlig for at budsjettet skulle gå opp. Det var også målet i 2020, men året bydde på langt større utfordringer enn noen kunne forestilt seg. Pandemien satte en effektiv stopper for den store åpningen i mars. Den ble utsatt helt til 15. juni og da med maks 200 gjester samtidig i badet.