Sport

På seinsommeren i 2018 kjøpte Siri Sprauten Slettås varmblodstraveren Little Red Corvette fra sambygdingen Terje Rostad. Det skulle vise seg å bli et lykkekjøp. Etter å ha blitt satt i Slettås' treningsregime, blomstret hesten nemlig voldsomt. På sine fem første starter for Slettås ble det tre seirer, en annen og en femte.