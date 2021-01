Travbaneprosjektet sprekker med flere titalls millioner

Sport

Salgsavtalen mellom Leangentravets eiendom og Leangen bolig AS, ble inngått så tidlig som i 2015, og endelig underskrevet i 2016. Salgsavtalen ble utformet slik at 330 millioner kroner skulle utbetales når reguleringsplanen for leangenutbygginga var endelig godkjent, noe som skjedde i fjor. Videre er avtalen at hele kjøpesummen, som per i dag beløper seg til i underkant av 700 millioner kroner, skal utbetales innen 18 år fra tidspunktet avtalen ble undertegnet, altså i 2016.