Innfører strenge regler i Orklandbadet: - Inntektene vil jo dale betraktelig

Sport

Orklandbadet sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding om nye retningslinjer for besøk i badelandet, treningssenter, kiosken og i klatrehallen. Der kommer det frem at det ikke vil bli muligheter for drop-in i badet den neste uken. De nye presiseringen fra Orklandbadet kommer på bakgrunn av den nye forskriften som ble vedtatt i Orkland kommune torsdag morgen.