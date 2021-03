Har ikke opplevd lignende siden 90-tallet: - I fjor var det ingen her

Sport

Hoppmiljøet i Knyken har bortimot ligget helt brakk de siste årene. Etter at de nye bakkene i Knyken ble bygget har de stort sett blitt leid ut til hoppere og idrettslag utenfra og bortimot blitt brukt av hoppere fra egen klubb. Nå har noe endret seg. I fjor vinter startet så smått Olav Jarle Spjøtvoll opp et engasjement for å få barna tilbake i hoppbakken. Denne sesongen har flere deltatt og lagt til rette for at barn skal få prøve seg i hoppbakkene og det har gitt resultater.