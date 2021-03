Kan vise til formidabelt overskudd: - Mye bedre enn jeg i min villeste fantasi kunne forestille meg

Sport

Det som så ut til å skulle bli en kjip vintersesong for Orkdal IL og Knyken har blitt snudd til en gigantisk opptur. Koronarestriksjoner har gjort sitt til at planlagte arrangement ikke har blitt gjennomført, til tross for dette kan likevel Orkdal IL og leder Thor Arne Johnsen glede seg over enormt mye aktivitet i anlegget.