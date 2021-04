Gjorde det umulige mulig

Sport

Lørdag ble det kjørt V75 på Leangen, men uten de helt store seiersmulighetene innenfor V75-ramma på forhånd. Skjønt nok stilte Bjørn Nyhus' seiersmaskin The Last Ticket til start, men også der så vinnersjansene ørsmå ut på forhånd. Dobbeltmillionæren fra Fannrem startet nemlig fra 80 meter tillegg over "maratondistansen" 3140 meter, og fra et slikt utgangspunkt skulle det være nesten umulig å nå fram.