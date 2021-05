Avlyser Toppidrettsveka i Trondheim - flytter finalen til Knyken: - Vi har jobbet i det skjulte

Sport

- Etter å ha vært i dialog med Trondheim kommune kom vi etter hvert frem til at det ikke er forsvarlig å arrangere det i Trondheim sentrum. I fjor flyttet vi det til Granåsen, men det anlegget er under utbygging, så dermed måtte vi flytte hele arrangementet. Dermed har vi bestemte vi oss for Knyken. Vi har jobbet i det skjulte, så Orkdal IL fikk ikke beskjed før i dag (torsdag), forteller Harald Fladseth som er daglig leder i Norway Events, arrangørselskapet i Toppidrettsveka.