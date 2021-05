Åpnet populært koronavennlig tilbud: 7149 besøk på fem dager

Sport

Stolpejakten kom til kommunen for to år siden og ble et enormt populært friluftstilbud for innbyggerne. I 2019 var det hele 2155 stolpejegere i aksjon som til sammen tok hele 57 176 stolper. Noe som gjorde det til Orkdals mest populære aktivitet det året. Også i fjor var tilbudet meget populært. Nå har O-avdelingen i OIF satt i gang en ny sesong med det populære tilbudet.