Tabellbunn for KIL/Hemne - tok ledelsen, men tapte igjen

Sport

Ett poeng på de tre siste kampene gjør at KIL/Hemnes 1. divisjonslag nå ligger helt nederst på tabellen etter at laget har spilt fem kamper av årets sesong. Laget har en kamp mindre spilt enn lagene rundt seg etter at kampen mot Medkila ble utsatt tidligere i sesongen.

Forrige helg ble det tap borte mot Åsane 3-2 etter at de tok ledelsen tidlig i kampen. Også i lørdagens bortekamp mot Røa tok KIL/Hemne ledelsen tidlig i kampen etter et selvmål av hjemmelaget.

Men Røa utliknet etter halvspilt første omgang og utover i andre omgang scoret vertene ytterligere to ganger før omgangen var halvspilt. Det endte til slutt med 3-1-tap mot laget som troner øverst i 1. divisjon.

KIL/Hemne har vært inne i en tøff periode hvor de har møtt flere av topplagene. Neste serierunde blir heller ikke noen enkel kamp, da kommer 2. plassen Amazon Grimstad på besøk til Hemne sparebank Arena.