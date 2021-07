Skal rette opp den ødelagte kunstgressbanen: - Det er en risiko ved å gjøre det på denne måten

Sport

Problemet med banen er kraftige setninger i grunnen under banen. Slik har det vært i flere sesonger. Dette medfører at banedekket blir ujevnt og ruglete på flere steder, noe som i verste fall kan føre til skader under aktivitet. Og banen nærmer seg så dårlig kvalitet at det også kan bli vanskelig å leie den ut - og dermed få leieinntekter.