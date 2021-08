Sport

Endelig begynner fotballfamilien å se enden på to sesonger med liten eller ingen fotballaktivitet grunnet covid-19. For fotballspillere, trenere og fans har det vært ei merkelig tid. Det har vært en tid preget med oppgitthet og passivitet. Nå etter åpningen vises det tydelig at folk er sulteforet på fotball. Jeg har vært på en del kamper i aldersbestemt fotball i det siste, og det har vært like mange tilskuere der som på mange av de lokale seniorarenaene før koronaen kom. Som litt over snittet interessert i fotball er jeg bekymret for frafallet som har kommet i breddefotballen i kjølvannet av to passive år, men får håpe at engasjementet og interessen tar seg kraftig opp igjen.

Lokalfotballen er uten tvil meget viktig for hele lokalsamfunnet med tanke på at ingen annen idrett engasjerer konstruktivt så mange mennesker.

Jeg har fått med meg at Orkla slo Strindheim i cupen, men så tapte stort mot selveste Rosenborg. Ikke så rart det når Orklas gutter har vært uten kamper og vært bortimot helt passive i to år, mens RBKs proffer har trent like mye som før koronaen. Det får meg til å tenke tilbake på min første cupkamp mot RBK i idrettsparken for nøyaktig 37 år siden, i 1984. Over 2500 tilskuere, Bjørn Hansen var RBK trener, RBK-legende Harald Sunde var vår trener. Vi tapte 0-1, og vi holdt stand til helt på tampen før Kikkan Angvik avgjorde. Jeg var kaptein i den kampen og fikk delt bestemannspris sammen med RBKs Jan Hansen. Det var en av mine aller beste kamper i OIF-trøya. Vi lå selvsagt i forsvar hele kampen, og da var det godt å ligge bakerst som stopper.

At folk nå ser frem til åpningen er det ingen tvil om. Breddefotballen er like viktig som toppfotballen, kanskje enda viktigere.

Det er på breddenivå at fotball læres. Her snakker man om læring sammen i lokalsamfunnet med venner og familie. Sosialisering, respekt, kameratskap og identitet er like viktig som selve fotballspillet i startfasen. Og det gjelder for alle fotballspillere. Jeg glemmer aldri hva Roger Albertsen (tidligere Norge, RBK, FC Den Haag, Winterslag, Feyonoord og Olympiakos) gjentatte ganger uttalte da han var spillende trener i OIF fra 1987 til 1992: «Fotball er like ekte, artig og like viktig uansett om du spiller i 6. divisjon, Toppserien, er proff eller spiller på landslaget. Du har det samme kameratskapet, stemningen i garderoben og spenningen i forbindelse med kamper og treninger». Disse kloke ordene fra Roger har siden vært en rettesnor for mitt fotballengasjement.

OIF er min lokale favorittklubb, og jeg ser at det jobbes godt i aldersbestemte klasser. Håpet er at klubben etter hvert etablerer juniorlag igjen og at seniorlaget rykker opp et par divisjoner. I fotball kan det snu fort.

Avslutningsvis kommer jeg ikke unna min største lidenskap; to lag som jeg elsker like mye som OIF: Leeds og England. Jeg har vært jevnlig til Elland Road siden min far Sigmund tok meg med dit for første gang i 1975. Jeg ble fullstendig hekta av et godt lag og en vanvittig fotballstemning som jeg til dags dato ikke har opplevd på noen annen arena. Jo, på hjemmekamper til England da. Et fullsatt Wembley og et fullsatt Elland Road får jeg ståpels av, frysninger på ryggen og tårer i øynene.

Jeg takker «sjølen» den dag i dag for at han introduserte meg for OIF, England og Leeds.

Nå har jeg ikke vært på Wembley på fire år, det er tre år siden forrige Leeds-kamp. Det verste var at det ikke ble tur til Leeds under opprykksesongen. Da kom Leeds endelig tilbake til Premier league etter sytten år i lavere divisjoner. Det har ikke vært det samme å se kamper fra England på TV uten tilskuere og heldød stemning. Men nå er det forhåpentligvis snart dags for å bestille nye turer til balløya igjen, og i slutten av august blir det serieåpning for OIF. Det gleder et engasjert fotballhjerte. Come on OIF, Leeds and England, until the end of time.

- John «Nikki» Konstad

PS: Det er Orkla som spiller den første seriekampen etter koronapausen. Den spilles borte mot Træff, lørdag 7. august klokka 16.