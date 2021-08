Fikk lærepenge i premieren: – Vi ble tatt litt på senga

Sport

– Vi har spillet i første omgang, og er det beste laget, men det går for sakte. Vi skapte veldig lite, samtidig som motstanderen er dødelig effektiv. Det minte om RBK-kampen, eneste forskjellen var at vi hadde ballen mest. De satte egentlig alt, mye på overganger. Det er vanskelig å forstå at de leder med tre mål i en omgang det ikke skal stå 3-0, sier Orkla-trener John Pelu som leda laget i sin første seriekamp etter å ha leda laget til seier og tap mot henholdsvis Strindheim og Rosenborg i cupen.