Deltar på talentleir

Sport

Frida Haugskott og Sivert Tjelle Wulff, som begge representerer Buvik IL, deltar i disse dager på Equinor International Junior Camp. Talentleiren pågår på Sjusjøen i dagene 7.-13. august, og samler langrennstalenter fra åtte forskjellige nasjoner. Årets camp er den tiende i rekken, og rundt 60 utøvere og trenere fra Østerrike, Storbritannia, Tyskland, Latvia, Polen, Slovenia, Slovakia, og Norge deltar.

Fra Norge stiller Morgendagens Helter med Juniorlandslaget, samt 14 utvalgte talenter som får trene sammen med de beste på sitt aldersnivå. Blant disse er altså 18-åringene Frida og Sivert fra Skaun, som i løpet av leiren også får besøk av landslagsløperne Helene M. Fossesholm og Johannes H. Klæbo, som er mentorer for Morgendagens helter-programmet.

Det er Norges Skiforbund i samarbeid med talentutviklingsprogrammet Morgendagens helter som står bak talentleiren. Formålet med samlingen er å sikre talentutvikling på tvers av landegrenser, ved at de deltakende nasjonene lærer av hverandre og gjør hverandre bedre, for på den måten å utvikle langrennssporten. Leiren er dermed en unik mulighet for unge talenter til å få sammenlignet sine prestasjoner med jevnaldrende på samme nivå fra flere forskjellige nasjoner.