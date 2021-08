Har mista et helt lag, men den ene signeringa gir håp

Sport

Ser man på fotball.no sin oversikt over overganger i trøndersk fotball, og velger Rennebu, må oversikten være skremmende. I hvert fall hvis man er tilknytta seniorlaget til fotballaget i Rennebu. I starten av august hadde elleve spillere signert for andre klubber. Ingen nye hadde kommet inn. Blant navnene som hadde funnet seg ny klubb under koronapandemien, er Arne Gunnes, Jo Aas Skjerve, Stian Merket, Håvard Meslo, Sondre Eggen Haugan, Peder Angell, Jonas Uv Værnes og Tormod Uvsløkk.