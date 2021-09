Hafell Bris med orkan styrke

Sport

Fem seirer, én andreplass og 118 000 kroner er fasiten for Jon Øystein Gjønnes' Hafell Bris på de siste seks startene. Og mest imponerende av alt, hesten blir bare bedre og bedre, til tross for at kontoen blir større og motstanden sterkere.

Den siste seieren kom mandag, med hestens faste kusk, Atle Solhus, i sulkyen. På forhånd var Solhus litt skeptisk med tanke på seier, i og med at flere av konkurrentene som tidligere har hatt tillegg på orklendingen, nå startet fra samme distanse.

Rekord

Dermed lå det i kortene at Hafell Bris måtte prestere opp mot sitt aller beste for å holde unna til seier denne gangen. Og Gjønnes-traveren leverte. Hesten satte like godt ny rekord med kilometertida 1.24,0, en innsats ingen andre i feltet kunne matche. Dermed var årets femte seier, den 13. på 33 starter, et faktum.

Imponerte

Ny rekord ble det også på Kari Aunhaugs Snonsøy Balder, som imponerte voldsomt til seier i dagens åttende løp. Med Ragnhild Bjørnbeth i sulkyen bare reiste Løkken-traveren unna feltet til slutt, på råsterke 1.26,7, som altså er ny bestenotering for hesten.

Terje Rostad er en annen dyktig orklending, som har produsert mange gode løpshester opp gjennom årene, og da ikke minst unghester. Mandag var det fire år gamle Ann's Prince T sin tur til å skinne med karrierens tredje seier på fem starter, og råsterk rekord på kilometertida 1.15,7. I sulkyen satt hestens trener, evigunge Bjørn Garberg.

Lokale resultater:

1. løp: 6) Gjølmes Julietta 1.19,1

2. løp: 2) My Name Is Prince 1.15,3, 3) Danny Delight 1.15,5

4. løp: 6) Spang Anna 1.35,0

5. løp: 2) Tearsofthesun 1.15,1

6. løp: 5) Vassli Tuppa 1.25,2

7. løp: 4) Dag Eldmi 1.30,0g

8. løp: 1) Snonsøy Balder 1.26,7, 3) Tverdals Trippel 1.27,4g, 4) Ådnes Oberstine 1.27,9, 5) Gullfakse TM 1.27,9, 6) BB Solrun 1.28,4

9. løp: 1) Ann's Prince T 1.15,7

10. løp: 1) Hafell Bris 1.24,0