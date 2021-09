Laget har ikke vunnet en seriekamp på 8 år: – Det er for tidlig å snakke om krise

Jeg har hørt folk snakke om det i hele sommer, om at de gleder seg til at seniorfotballen i Lensvik kommer tilbake

Sport

Etter det som samlet må beskrives som en årlig start på fotballsesongen, slo flere av dalførets lag tilbake i runde to. Orkanger viste hvorfor konkurrentene omtaler laget som opprykksfavoritt, og John-Marius Bjørnøy Nilsen viser at det er liv i Buvika også etter at Ole Johan Helland slutta som trener. For fjerdedivisjonslaget har fått en drømmestart på sesongen med seier i sine to åpningskamper mot Stjørdals/Blink 2, og, nå senest, Orkla 2.