Tatt ut til VM på rulleski

Norges Skiforbund har tatt ut troppen til VM på rulleski i Italia. Hanne Sæther Garberg fra Orkdal IL har blitt tatt ut til å gå sprint, team sprint og klassisk distanserenn.

Omtrent 15 nasjoner har allerede meldt sin ankomst, blant annet Russland med Aleksandr Bolsjunov i herreklassen og Natalia Nepryaeva i dameklassen. Andre nasjoner som skal delta er Sverige, Italia, Tyskland, Ukraina, Slovakia, Hviterussland og noen til.

Den norske troppen vil bo i Predazzo under arrangementet, og Norges Skiforbund har utnevnt Håvard Garberg (Hannes far) som ansvarlig leder (Team Captain) under oppholdet. Norges målsetting er å ta medaljer.

Rulleskitalentet jobber til daglig som kokk i Orkland kommune på Orkdal helsetun på Fannrem.

