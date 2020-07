Tapte mot RBK i generalprøven

Fotball

KIL/Hemnes damelag har 18 tøffe kamper foran seg i 1. divisjon denne sesongen. Søndag venter Stabæk på Hemne Sparebank Arena.

Lørdag tapte laget 2-0 borte i en treningskamp mot Rosenborg (tidligere Trondheims/Ørn). De har tidligere tapt 5-4 mot Alvdal, og det betyr tap i begge de to treningskampene de har hatt mulighet til å spille i år.

I rute

Per Erik Bjerksæter i KIL/Hemnes trenerteam føler likevel at laget er i rute.

- Ja, dette var en god gjennomkjøring, og vi er godt fornøyd tross tap, sier han.

RBK stilte med et godt lag, til tross for at de hadde serieåpning dagen i forveien. Fem som var på banen fredag spilte også mot KIL/Hemne, inklusive Solfrid hele kampen, som meldte overgang fra nettopp KIL/Hemne i fjor.

Lørdag var det gjestene som startet best, og Sara Hoftun Bjerksæter var tidlig frampå med to store muligheter tidlig i kampen.

- Vi er best i første omgang og styrer kampen fra start. Vi har tre-fire store scoringssjanser.

Effektivitet

Hjemmelaget tok ledelsen på overtid i første omgang. Rosenborg tok over andreomgangen når KIL/Hemne legger om taktikken og gjøre noen bytter.

Rosenborg fikk sitt 2-0-mål midtveis i en omgang KIL/Hemne skapte lite.

- En jevn kamp der Rosenborg er mer effektive enn oss, oppsummerer Per Erik Bjerksæter.