3. runde i NM: Solfrid kommer «hjem»

Fotball

KIL/Hemne møter Rosenborg i 3. runde i cupen. Det vil si at trener Robert Hundstad fikk viljen sin; «nå ønsker vi oss et toppserielag på hjemmebane», uttalte han til ST etter 3-1-seieren over Molde hjemme i 2. runde. KIL/Hemne slo Træff hele 8-0 på bortebane i 1. runde.