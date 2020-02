Vær-Sjur

Det er i alle fall hva mediene melder. Personlig merker jeg lite til det her på Orkanger.

Men det er jo selvfølgelig lov å håpe. I alle fall så lenge temperaturene holder seg over 0 grader, slik at vi slipper unna det satans snefallet vi hadde i forrige uke.

Orkanger

I dag melder yr.no om skyet, 5 grader, og frisk bris i eftermiddag, og sludd, 3 grader, og svak vind i aften.

Tirsdag meldes det om skyet, 0 grader, og svak vind natt og morgen, 2 kuldegrader på formiddagen, lettskyet og 2 varmegrader på eftermiddagen, og skyet og 0 grader på aftenen.

Onsdag meldes det om skyet, 3 kuldegrader, og lett bris natt og morgen, lettskyet og sludd og 1 kuldegrad på formiddagen, sludd og 1 varmegrad på eftermiddagen, og svak vind på aftenen.

Løkken Verk, Rindal, Rennebu, Lensvik, Kyrksæterøra, Krokstadøra, Halsa, og Børsa

På Løkken meldes det om 2 til 1 grader kaldere og frisk til lett bris i dag, 1 grad kaldere tirsdag, og 1 grad varmere til 1 kaldere og svak vind til laber bris onsdag.

I Rindal meldes det om regn til sludd og 1 grad kaldere i dag, 1 til 2 grader kaldere og flau vind til vindstille tirsdag, og sne til sludd, 1 grad kaldere, og flau vind til laber bris onsdag.

I Rennebu meldes det om 3 grader kaldere og frisk bris til flau vind i dag, 1 til 3 grader kaldere og svak til flau vind tirsdag, og skyet til sne, 1 til 3 grader kaldere, og vindstille til svak vind onsdag.

I Lensvik meldes det om regn, 1 grad kaldere til 1 varmere, og liten kuling til laber bris i dag, 2 til 1 grader varmere og lett bris til svak vind tirsdag, og sludd til regn og 1 grad varmere onsdag.

På Kyrksæterøra meldes det om regn, 1 grad varmere og frisk bris til svak vind i dag, 1 til 2 grader varmere og flau vind til frisk bris tirsdag, og 3 grader varmere til 1 grad kaldere og flau vind til frisk bris onsdag.

På Krokstadøra meldes det om 1 grad varmere og frisk til laber bris i dag, 1 til 2 grader varmere og svak til flau vind tirsdag, og 2 til 1 grader varmere og flau vind til lett bris onsdag.

I Halsa meldes det om 1 grad varmere og frisk til laber bris i dag, lettskyet til regn, 1 til 3 grader varmere, og lett bris tirsdag, og sludd og 4 til 2 grader varmere onsdag.

Og i Børsa meldes det om frisk til lett bris i dag, 2 til 1 grader varmere og lett bris til flau vind tirsdag, og 2 til 1 grader varmere og svak vind til laber bris onsdag.

Musikk

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive en ny Vær-Sjur så nærme den forrige, men så kom ei dame fra en av kommunene over her og slapp en sjelfylt og funky låt forrige fredag, og så var det gjort. Ble fort like hekta på den som Alessia Caras «Here» fra forrige Vær-Sjur.

Jeg snakker selvfølgelig om Saima-Irén Mian og hennes «You Make Me (feat. Son of Light)», som har gått på repeat hos meg i helga, og også nå, denne formiddagen. Jeg sikra meg den i FLAC selv før jeg hadde hørt på den, for man skal jo støtte sine lokale artister og bekjente og sånn, og jeg har ingenting å utsette på det kjøpet. Jeg visste jo hvordan Saima synger, både fra da hun var med i Irresistible med Lise Viktoria Hagen (som nylig skrev et godt innlegg om påvirkere); Ingri Rønning; Hanne Rindal Ree, og fra da hun var med på «The Voice» på TV2. Jeg visste at jeg likte stemmen hennes. Men det var jo også litt skrekkblanda fryd da jeg trykka på play. Hu eller en produsent kunne jo ha gjort noe med stemmen, gjort den mer pop-ish. Det er jo så populært i disse dager. Særlig blant dem med mye soul i stemmen. Jeg har hørt det altfor mange ganger.

Det var heldigvis ingen grunn til å frykte noe, for stemmen har hu jo. Mine første tanker var at det var en overraske bra låt. Både fra henne og mandalsrapperen Son of Light (André Martin Hadland, tidligere kjent som N-Light-N og Lyset). Og så etter hvert merker man seg instrumentene. Fra mine mange år med «Holidays are coming», har jeg fått den egenskapen at jeg kan skille ut de forskjellige instrumentene i en sang uten egentlig å konsentrere meg, så jeg kan høre kun bassen, kun gitaren, kun stemmen osv.

Noe av det som slo meg, var bassen. Rett og slett herlig og funky. Upbeat. Kommer virkelig til sin rette mens Son of Light rapper. Den er som snytt ut av nesa på 70-tallet og tiden da Nile Rodgers regjerte. Ikke mye 2000-tall over den, og jeg elsker det. Men også gitaren. Det blir nesten som Lauren Jaureguis «Expectations», også den omtalt i forrige Vær-Sjur – en R&B-låt hvor gitaren overvelda meg. Men ja, veldig Nile. Veldig Chic. Og jeg digger det.

«'Cause you make me scream at the top of my lungs / Boy, I hate you, I love you / It's danger, but I can't be without you»

Men jeg kan jo ikke bare skrive om Saima. Eller kan jeg? Nei, dette er en Vær-Sjur. Det holder ikke med én sang, selv så kort tid siden den forrige.

Jeg har også hatt en hangup på en russisk gruppe jeg fant via FBE (se forrige Vær-Sjur). I alle fall én sang med en veldig gæren musikkvideo, og jeg elsker det. Klarer ikke danse dansen for fem flate øre, da, men det er en annen sak. Som den koreanske greia, bare bra. Gruppa er Little Big, og sangen er selvfølgelig «Skibidi» fra 2018, og er å finne blant annet på albumet «Antipositive, Pt. 2». Og den er (var? jeg følger ikke med) selvfølgelig stor på TikTok. De kan minne litt om en russisk versjon av Die Antwoord.

Sangen setter seg veldig lett på hjernen og har en tekst som er lett å følge. Musikkvideoen skulle være en parodi på slike videoer med danser som går viralt, men gruppa oppfordra også folk til å legge ut sine egne versjoner og tagge dem med #skibidichallenge, så hvor vidt det faktisk var en parodi eller ei, er en annen sak. De gikk i alle fall viralt selv, med sin egen dans. Dansen kan på sin side minne både om «Macarena» og fugledansen.

Ifølge en russisk musiker, Tessa Lena, som bor i New York, betyr ikke «Skibidi» noe, og hun ser på videoen som satire på sitt beste. Hva enn det er, så er det i alle fall morsomt. Både å høre sangen, se videoen, synge etter, og prøve (og feile) på å danse.

«Skibidi wap-pa-pa / Skibidi wap-pa-pa-pa-pa / Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa»

For å holde oss til sanger som er populære på verdensveven og har vært populære på TikTok, kan vi hoppe videre fra en stormakt til en annen, og bevege oss ned gjennom statene til vi kommer til Georgia. Han har produsert låter for Chris Brown og Pitbull, men er nok i disse dager mest kjent for debutsingelen sin, som kom i april i fjor. Vi snakker om Bennie Julius Amey III, bedre kjent som Blanco Brown og country trap-sangen «The Git Up». Nok en sang jeg fant via FBE, og raskt ble hekta på. Selv om jeg ikke for fem flate øre noensinne skal prøve meg på dansen. Altfor moderne for meg. Men han skal ha kudos for å ha med en av unga som dansa på TikTok i musikkvideoen. Særlig siden guttungen ble utvist fra skolen for å danse. USA – landet for de gærne.

Brown vokste opp i Atlanta, hvor han hørte på rappere som Outkast, men tilbrakte sommerne sine hos bestemoren, hvor han lærte å sette pris på countrymusikk. Dansen er av typen linedance, og sangen starter med at Brown oppfordrer lytterne til å ta tak i en man liker og så gir han instruksjoner om hvordan man skal danse. Sangen er også inspirert av (og dedisert til) bestemoren hans, som hver morgen vekket dem og sa «Get up. Go do something productive in the world.».

«Gon' and do the 2 step then cowboy boogie / Grab your sweetheart and spin out with 'em / Do the hoedown and get into it (whoo, whoo, whoo)»

Så, for å bevege oss bort fra TikTok og trender, tar jeg turen til Tyrkia for litt klassisk folk rock fra 70-tallet. Sangen jeg tar for meg i dag, er blitt populær i den nyere tid, takket være Dr. Dre, Oh No, og Mos Def, men jeg fant den uavhengig av dem. Appen Slowly er en brevvenn-app hvor man samler frimerker og skriver til folk rundt om i verden. Som navnet tilsier, tar det lang tid å levere et brev. Alt fra et par timer på korte avstander (tenk Orkanger–Lom) til over en dag (Orkanger–Australia), og en av dem jeg skrev med, var ei tyrkisk dame, som introduserte meg for denne dama. Selda Bağcan, og dagens sang, «Ince Ince», fra albumet «Turkuola» fra 1976. Den er basert på en folkevise av Asik Mahzuni Serif, en folkemusiker, komponist, og poet. Asik er en tittel som løst oversatt betyr en som fremfører ballader.

Siden sangen er på tyrkisk, kan jeg ikke akkurat si hva den handler om, og jeg tror ikke jeg skal begi meg inn i Google Translate-land. Men hun er en politisk aktivist, så jeg går ut fra at også denne sangen er politisk. Det er klare innslag av psykedelisk og progressiv rock i denne låta, men også tyrkisk musikk (ut fra det lille jeg har hørt tidligere). Ifølge en artikkel jeg fant, handler den om økonomisk ulikhet, men hvor vidt det stemmer, kan jeg ikke si.

Vi beveger oss bort rockemusikken fra gamle dager og over til synthpopen fra et tiår senere (eller fem år, for å være mer korrekt, for denne sangen kom i 1981). Vi befinner oss fortsatt i Europa, men har beveget oss nordvestover, til England. Dagens siste innslag er The Human League og deres «Don't You Want Me» fra albumet «Dare», som surrer og går på hva enn slags radiokanal den ene kollegaen min alltid har på (den samme hvor jeg stadig vekk hører Tones and I, nok en gang, se forrige Vær-Sjur).

Sangen handler om en mann som møter en servitrise og gjør henne til en stjerne, før forholdet mellom dem surner. Den ble inspirert av en artikkel i et dameblad og en av versjonene av filmen «A Star is Born» (anslagsvis den fra 1976 med Barbra Streisand og Kris Kristofferson, for øvrig den eneste jeg har sett og har noe kjennskap til). Vokalist i bandet, Phil Oakey, står på sitt om at det ikke er en kjærlighetssang, men at det er om maktpolitikken mellom to mennesker.

Og interessant nok, de fire første sekundene minner meg veldig om deler av Lars Vaulars «Gary Speed» fra 2013. Lurer på om han var inspirert?

