Vær-Sjur

Jeg lurer jo litt på hvordan jeg klarte å levere tre Vær-Sjur i uka fra juni 2012 til rett før påske 2015. Sannsynligvis fordi jeg ikke hadde så mye annet å ta meg til. Det meste jeg gjorde var jo å ta enqueten (RIP), Morgenpraten, skrive et Filmtips (fra høsten 2013), og hjelpe til med tilretteleggingen på nett.

Ja, og så var jeg med journalistene ut som kameramann, da. Og så hadde jeg jo talkshowet mitt en periode. Jabb-Sjur var tider det. Kanskje jeg skulle ha vekket det til live igjen. Selv om «studioet» mitt nå huser den framifrå Fotograf Silje Asbjørnsen. Og den andre tidligere tomme delen av bygningsmassen huser Hogshead Tattoo. Ikke det verste det. Og det er jo positivt at lokalene ikke lenger står og støver ned.





Orkanger

I dag melder yr.no om lettskyet og svak vind hele dagen. 0 grader i formiddag, 1 i eftermiddag, og 0 igjen i aften.

Lørdag meldes det om lettskyet, 0 grader og flau vind eftermidnatt og morgen, oppholds, 2 kuldegrader, og svak vind om formiddagen, 0 grader om eftermiddagen, og lettskyet om aftenen.

Søndag meldes det om lettskyet og svak vind hele dagen. 1 kuldegrad eftermidnatt og morgen, 1 grad om formiddagen, og 0 eftermiddag og aften.

Løkken Verk, Rindal, Rennebu, Lensvik, Kyrksæterøra, Krokstadøra, Halsa, og Børsa

På Løkken meldes det om 1 grad kaldere og svak vind til lett bris i dag, 2 grader kaldere til 1 varmere og flau vind til lett bris lørdag, og opphold til lettskyet, 1 grad varmere til 1 kaldere, og svak vind til lett bris søndag.

I Rindal meldes det om 3 til 2 grader kaldere og flau vind i dag, 3 til 1 grader kaldere og vindstille til flau vind lørdag, og opphold til lettskyet, 3 til 1 grader kaldere, og flau til svak vind søndag.

I Rennebu meldes det om 7 til 6 grader kaldere og flau vind i dag, 6 til 4 grader kaldere og vindstille til flau vind lørdag, og opphold til lettskyet, 7 til 2 grader kaldere, og flau til svak vind søndag.

I Lensvik meldes det om 1 til 2 grader varmere og svak til flau vind i dag, 1 til 2 grader varmere lørdag, og 1 grad varmere og svak til flau vind søndag.

På Kyrksæterøra meldes det om 2 til 1 grad varmere og svak til flau vind i dag, 2 til 1 grader varmere lørdag, og 1 til 3 grader varmere og flau til svak vind søndag.

På Krokstadøra meldes det om skyet, 1 til 3 grader varmere og flau vind i dag, 1 til 2 grader varmere og flau vind lørdag, og 2 til 1 grader varmere og svak til flau vind søndag.

På Halsa meldes det om lettskyet, 2 grader varmere og svak til flau vind i dag, 1 til 4 grader varmere lørdag, og 4 til 2 grader varmere og svak vind til lett bris søndag.

Og i Børsa meldes det om 1 grad varmere i dag, lørdag, og søndag.

Musikk

I dag skal jeg skrive om sanger jeg lenge har hatt lyst til å skrive om. I alle fall siden juli, eller når enn varmeperioden starta i Trøndelag i år. Blå himmel, pastellfarver, og jeg som kjørte rundt på Orkanger (vel, til og fra butikken et par ganger i uka) mens jeg dundra musikk og gaula med.

Først og fremst har vi The Weeknd og den fantastiske «Blinding Lights». Sangen som gir meg lyst til bare å kjøre videre, vrenge bilen opp på gammelveien og kjøre til Skaun, videre til Korsvegen, Melhus, Midtre Gauldal, Berkåk, og gudene vet, med sangen på repeat. Dette til tross for at jeg sterkt misliker å kjøre raskere enn 50 km/t, samt gjennom tunneler, over bruer, på ferjer, og sånne ting det er mye av her i landet. Det er en grunn til at jeg sjelden forlater Orkanger, og det er ikke bare på grunn av pandemien … Det er økonomi og angst også. Men tilbake til sangen.

Den er å finne på albumet «After Hours» fra 2019, og kan enkelt og greit oppsummeres til hvordan hans kjære gjør livet hans bedre. Han slapper ikke av før han er sammen med henne.

«I said, ooh, I’m blinded by the lights/No, I can’t sleep until I feel your touch»

Jeg kan ikke relatere, men det er en annen historie, og absolutt ikke noe jeg deler i Vær-Sjur. Selv har han sagt at sangen handler om at man ønsker sånn å se kjæresten så mye at selv om man er beruset, er ikke det noe hinder. Så man setter seg i f.eks. bilen (ikke lurt, og det sier han samtidig i intervjuet med Esquire), men det er en del av mørket som ligger og lurer under sangens overflate.

Kjæresten det er snakk om kan være Bella Hadid som han var sammen med, men slo opp med i 2016 for så å gå på vift med Selena Gomez i ni måneder, før han til slutt ble sammen med Hadid igjen for rundt ett år siden. Det er i alle fall sannsynlig at det er en ekskjæreste han har blitt sammen med igjen, basert på linja «Will never let you go this time».

Men nok sladder og spekuleringer. «Blinding Lights» har en herlig 80-talls-feel, som flere av sangene i denne Vær-Sjur-en (noen av dem har det fordi de er fra 80-tallet), og jeg føler meg som om jeg er i «Kung Fury» eller «GTA: Vice City» når jeg hører den, særlig om jeg dundrer den i bilen. Og jeg sendes automatisk til Vegas eller LA, eller et annet sted hvor neonlysene fyker forbi som streker av farver. Absolutt ikke Orkanger.





Samtidig med «Blinding Lights» gjenoppdaga jeg Röyksopps debutalbum «Melody A.M.» fra 2001, og kanskje nærmere bestemt den framifrå «She’s So». Jeg tror mye av grunnen til at sangen appellerer til meg, er på grunn av sangen de har samplet. «Love in Space» av Peter Thomas Sound Orchestra fra filmen «Raumpatrouille» fra 1966 (og den er vel samplet så mye at Peter Thomas står som en av de som skrev sangen). Den saksofonen … Den minner meg veldig om noen av saksofonsoloene til David Gilmour, både solo og med Pink Floyd. Men en annen grunn til å like den, er at man kan kjenne igjen deler av soundtracket til den franske mykpornofilmen «Bilitis» fra 1977, mer spesifikt «Melissa» av Francis Lai.

Siden det er en instrumental er det ikke akkurat noe tekst å tolke her, men det er ikke så farlig. Når sangen kommer på, føler jeg automatisk for å legge meg bakover. Er jeg i bil, går hastigheten ned en 10 km/t, så det er vel bra at jeg i all hovedsak kjører rundt i 30- og 40-soner når det er få folk på veiene.

Saksofon, ass. Det er et så chill og porno instrument. Det er gåsehud og øregasmer overalt, jeg skulle ønske at det var det jeg prøvde meg på i barndommen, og at jeg ikke endte opp med et althorn jeg mislikte. Og nå er det for sent. Jeg fikk aldri draget på blåseinstrument da jeg var ung, og nå har jeg ikke råd til å kjøpe meg et for å øve engang. Dessuten har jeg fortsatt mest lyst på en theremin og en kontrabass. Jeg kan ikke spille på noen av de heller, men hvor vanskelig kan det være? Jeg slipper i det minste å bruke munnen.





I påska introduserte min far på over 60 meg for TikTok. Jeg ble raskt avhengig og fant mye ny og god musikk jeg likte. Noen av dem passet også fint for kjøring, så jeg tar noen av dem her.

Først ut er Lizzo med sin herlige «Cuz I Love You» fra albumet med samme navn fra 2019. Lizzo er vel i og for seg en rapper, men denne sangen er rock og soul og R&B, med litt rapping. Men mest soul. Og gud for en stemme hu har. Den kommer virkelig til rette på denne låta. Sangen er skrevet av Lizzo sammen med rockebandet X Ambassadors, som også produserte den. Det er likevel ikke så mye rock å spore. Gitarene kanskje. Det er definitivt mer big band. Særlig med de blåserne. I sangen synger hun følelsesladet om kjærligheten hun føler for en annen, en som har fått henne til å forstå hva ekte kjærlighet er for noe.

Stemmen hennes på denne låta gir meg en følelse av ærefrykt. Får samtidig noen assosiasjoner til Lauren Jauregui og hennes «Expectations», men det tror jeg mest er stemningen.

Når jeg kjører rundt og denne kommer på, gauler jeg med før jeg innser at jeg aldri vil høres ut som henne og om det passer seg, kjører jeg inn til siden og nyter det hele tilbakelent i setet. Hvis ikke, skifter jeg låt og kjører et sted hvor jeg kan sitte og bare nyte den, for det er rett og slett farlig å høre på slike sanger når man kjører bil.





Så har vi New Jerseys egen up and coming Cookiee Kawaii med den freshe (men akk så korte) Jersey club-sangen «Vibe (If I Back It Up)». Sangen er bygget opp av sengeknirk og skarptrommer, og jeg føler jo sterkt at jeg vil ha mer enn de 1 minutt og 24 sekundene den varer, og jeg kjenner en sterkt trang til å riste på ræva (eller twerke som kidsa kaller det). Jeg har prøvd det en gang. Kjentes ut som jeg fikk hofta ut av ledd så det ble med det forsøket. Og det er vel det den handler om også. Twerking.

Produsenten hennes, TrilzzMix, poster beats på Instagram for å se om folk viber til dem. Da han postet instrumentalen til «Vibe» sendte hun ham en beskjed og ba han om å ta den ned og sende den til henne sporenstreks. I et intervju med TheFader.com forteller hun at hun stort sett ikke husker hvordan hun skriver sangene sine, eller at hun har skrevet dem, men med «Vibe» kom det øyeblikkelig da hun hørte beaten. Hun vibet. Og så kom sangen som tok TikTok med storm til.





Vi kommer heller ikke utenom newzealandske Benee. «Supalonely (feat. Gus Dapperton)» er en sang jeg lett kan kjenne meg igjen i, og synger mye med på. Særlig når jeg kjører, for da er jeg 9,9 av 10 ganger alene og ingen kan høre meg. Sangen er fra albumet «Stella & Steve» fra 2019. Sangen laget hun etter å ha slått opp med en kjæreste. I et intervju med I.D. fortalte hun at hun ønsker å eksperimentere med det å være lei seg på grunn av en gutt, fordi det var slik hun følte det. Melodien er av typen morsom og laidback for å gjøre litt narr av følelsen av å være miserabel og trist.

New York-artisten Gus Dapperton er med på sangen og sier at han elsket beaten og stemmen hennes, og at han kjente seg igjen i sangen på den andre siden av spekteret. Han sa det føltes naturlig og at det var veldig morsomt å skrive til den.

«Now I’m in the bathtub, cryin’/Think I’m slowly sinking, bubbles in my eyes» Mood, ass.





Men det er ikke bare TikTok. NRK gulla jo med sakte-TV igjen og viste oss Hurtigruta på vei rundt Svalbard, og «Minutt for minutt»-sendingene er alltid en kilde til masse ny og god musikk. Som for eksempel Nils Petter Molvær. Jeg tenker da på «Frozen», opprinnelig fra «NP3» fra 2002, men under sendingen brukte de en remix fra 2005s «Remakes». Nærmere bestemt Hovdebygdas egne Side Brok og deres «Dagen derpå-remix». Det er slående hvor godt det passer med Nils Petters sang – en herlig blanding av jazz og electronica – som bakgrunn mens Side Brok gjør det de best kan. Leverer tekst på nynorsk og rapper i vei på kav Ørsta-dialekt.

«Brått e da svart, eg fatta ingenting/De’ vart natt og nåken slepte Satan inn/Dårlig nerva, frykt og avsky/Nåkk stæmme i hauda te å fylle en storby»

Slik kan absolutt dagen derpå føles. Og sangen er veldig bra (ellers hadde jeg jo ikke skrevet om den), kan ha den på repeat i time efter time og nyte det like mye som første gang jeg hørte den.





Og til slutt, i dag kom Miley Cyrus’ nyeste album, «Plastic Hearts» ut. Jeg har selvfølgelig forhandsbestilt det. Det fremstår så bra! Så retroinspirert, hallo 80-tallet, med fordums helter som Billy Idol og Joan Jett, klar inspirasjon fra Stevie Nicks og Olivia Newton-John, men også nye helter, som min fars yndlingsartist, Dua Lipa. Det har vært mye Miley denne uka – både mandag og onsdag, men dere klarer litt til.

«Midnight Sky» – sangen som fikk meg til å tenke «WTF, er dette Miley i 2020?» første gang jeg hørte den tidligere i høst. En sang som viser at Miley absolutt har hørt på Stevie Nicks. En sang som jeg raskt ble hekta på og plutselig var Miley inne på topp 10 på artistene jeg har hørt mest på på last.fm. Daft Punk ble skuffa ned på ellevte plass. Syke greier. Sangen har en klar disco-feel og er veldig åttitalls, setter meg nesten like mye inn i den følelsen som «Blinding Lights» gir meg.

Sangen tar for seg noen av de tidligere forholdene hennes, blant annet bruddet med den australske skuespilleren Liam Hemsworth (bror til Chris):

«I don’t need to be loved by you/See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby/Ooh, you know it’s true»

Syv måneder etter at de gifta seg, ble det slutt igjen og Cyrus postet bilder av seg selv som kyssa Kaitlynn Carter ved Comosjøen i Italia. I et intervju med radiokanalen Sirius XM og programmet Morning Mash-Up forklarte hun at for henne handler sangen om stigmaet ved forhold som tar slutt. Som det at noen ser på henne som en taper og en feil fordi ekteskapet hennes ikke holdt (av alle ting, journ.anm.).

Til Zach Sang Show sa hun at sangen reflekterer over det at alle har et woke øyeblikk og at hun føler mange av oss har våkna opp under pandemien.





Og det er nettopp Stevie Nicks’ «Edge of Seventeen» som er neste sang på lista. Herlig sang å cruise rundt til (og også mashup-ene, både den offisielle og kelexandra sin). Miley sendte faktisk «Midnight Sky» til Stevie og sa hun hadde en alternativ melodi klar om Stevie ikke ville at Miley skulle hylle henne og hvor fantastisk hun synes hu er og hvor mye hun har inspirert henne, men Stevie sa at hun selvsagt kunne låne fra henne når som helst. Og det merkes. Men selv om «Edge of Seventeen» antageligvis har fått en oppsving takket være Miley Cyrus, står den seg godt alene også.

Sangen er å finne på albumet «Bella Donna» fra 1981 og Nicks skrev sangen om onkelen sins død, samt John Lennons død. Linja «Words from a poet and a voice from a choir» er en referanse til Lennon. Hun har fortalt at hun var i Australia da Lennon ble skutt og at alle var fra seg. Hun kjente ikke Lennon, men hun kjente Jimmy Iovine som hadde jobbet en del med ham på syttitallet, og hun hadde hørt mange herlige historier om Leonnon fra ham. Så da hu kom tilbake til Phoenix begynte hun å skrive sangen. Men i det hun kom tilbake dit fikk onkelen hennes kreft og ble veldig syk veldig fort og døde bare noen uker senere. Hun var sammen med fetteren sin, John Nicks, i rommet hans da han døde. Linjene om at hun springer rundt i gangene og leter etter folk og svar er en referanse til at da han døde sprang hun rundt og lette etter moren sin og tanten sin, før hun etter hvert dro tilbake til pianoet og skrev ferdig sangen.

Tittelen kom til da hun snakket med Tom Pettys kone, Jane, da de møttes. Jane sa «At the age of seventeen», men hadde den sterke aksenten mange fra Sørstatene har, og Stevie trodde hun sa «The edge of seventeen», noe hun følte var en god sangtittel. Hun sa så til Jane: «It’s got to be ‘edge’. ‘The Edge of Seventeen’ is perfect. I’m going to write a song». Og i starten skulle sangen handle om Tom og Jane, men den ble etter hvert noe helt annet …

Og om du synes sangen høres kjent ut, men ikke føler at du har hørt den før (og ikke i Mileys heller), så kan det være fordi Destiny’s Child sampla gitarriffet for «Bootylicious». Stevie elska den og dukka også opp i musikkvideoen.





«Prisoner (feat. Dua Lipa)» ble sluppet nå i november, og det første som slo meg da jeg så videoen og hørte sangen var at det holdt ikke med å være kraftig inspirert av Stevie Nicks på «Midnight Sky», her hører man klart og tydelig Olivia Newton-John og hennes «Physical». For øvrig ikke første gang i år at Dua Lipa har noe med den sangen å gjøre.

Sangen handler om et kontrollerende forhold hvor partneren manipulerer dem til å bli, noe som er standarden i så mange slike forhold. Det er ikke bare bare å gå, selv om motparten mishandler deg fysisk og/eller psykisk.

«Prisoner, prisoner, locked up/Can’t get you off my mind, off my mind/Lord knows I tried a million times, million times/Why can’t you, why can’t you just let me go» beskriver det der godt. Miley Cyrus og Dua Lipa føler at de ikke kan forlate partnerne sine, noe som får dem til å føle seg som fanger. Sangen kan også relateres til karantenen og isolasjonen vi har opplevd på grunn av COVID-19, noe Cyrus også sa i et intervju med Zane Lowe for Apple Music 1. Men det er i all hovedsak forhold sangen handler om. Noe også slutten av musikkvideoen reflekterer med teksten «In loving memory of all my exes. Eat shit».





Logisk nok følger jeg opp med pleasure-sangen «Physical» av Olivia Newton-John fra albumet «Physical» fra 1981. Sangen Billboard kåra som #1 Sexiest Song of All Time. Jeg pumper ikke akkurat jern eller bedriver aerobic når jeg hører denne, men jeg er veldig ofte i bilen og pumper kanskje bitte litt gass. I alle fall nok til å nå fartsgrensa (hattkall uten hatt her). Og jeg synger garantert med, om det mot alle odds skulle være passasjerer med eller ikke.

Selv om musikkvideoen viser oss trening, og aerobic og slikt, handler sangen enkelt og greit om seksuelt samkvem, eller sex for den yngre garde. «There’s nothing left to talk about unless it’s horizontally»

Og musikkvideoen er noe for seg selv. Her leder hun en gjeng overvektige menn i en treningsrutine, og grunnen til det var at folk ikke skulle tenke så mye på hva sangen egentlig handler om, noe de feite mennene som trener klarte. Etter hvert bytter hun ut de tykke mannfolkene med noen menn i bedre form, men de ignorerer henne totalt og former sine egne par, noe som skal indikere at de er homofile.





Og med det tar Vær-Sjur pause igjen på ubestemt tid. Eller i alle fall frem til jeg klarer å oppdrive noen som kan svare meg på noen spørsmål jeg trenger oppklart for den neste jeg har i tankene. God advent, sjursmesse, jul, nyttår, påske, pinse, St. Hans, og hva enn, for gudene vet når jeg kommer tilbake.

Spillelister

Tidal

Spotify

Youtube