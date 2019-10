Slik så det ut da Orkel lyste opp Fannrem

Orkdal

Fannrem-bedriften Orkel AS markerte lørdag kveld sitt 70-årsjubileum. Arrangementet foregikk inne på bedriftens område bak Orkla Sparebank stadion.

I forbindelse med markeringa ble det på kvelden avfyrt et lydsvakt musikkfyrverkeri som varte i cirka fem minutter. Ingen av effektene smelte på himmelen.

I forbindelse med 70-årsjubileet hadde bedriften invitert 200 av sine nærmeste naboer på Fannrem. Der ble det fest med drinker og underholdning med blant annet bandet "Too Far Gone" og Kristian Raanes.

– Vi har invitert ganske mange, om lag 250 naboer. Vi har fest i to puljer på lørdag. Den første delen er for ansatte, kunder og leverandører, og den andre er for naboene våre, fortelte daglig leder Jarl Gjønnes før helga.

Og det ble invitert kunder og leverandører fra alle verdensdeler.

– Vi har gjester som kommer fra Europa, Asia og Nord-Amerika, sa Gjønnes.