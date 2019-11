Denne orkdalingen er blant verdens raskeste skiløpere

Orkdal

Lørdag ble det arrangert første renn i verdenscup-serien på langrenn i supersprint i Østersund. Seks renn inngår i verdenscupen, før det blir kåret en vinner sammenlagt og løperne får poeng etter resultat.

Arrangementet ble direktesendt både i Sverige og i Norge. Supersprint er et langrennskonsept som har kommet de siste årene. Det skiller seg fra vanlig sprint fordi det er langt kortere. Her konkurrerer løperne side om side over 100 meter akkurat som i friidrett.

På startstreken sto blant andre Hanne Sæther Garberg fra Orkdal som leverte en meget solid prolog. Hun gikk inn til tolvte beste tid i prologen, den ble vunnet av Marte Nordlunde i fra Norge. Hun la bak seg de 100 meterne på imponerende 14,54 sekunder.

Til tross for en sterk prolog, så ble Garberg utslått i åttendelsfinale etter en svært dårlig start. Ekspertkommentar Torgeir Bjørn på NRK mente at Hanne hadde mer å gå med, men «stresset» for mye i starten og kom bakpå. Nye sjanser venter. Alle de 30 beste får pengepremier.

Det gjenstår nå fem løp i supersprintserien:

10. januar i Dresden i Tyskland, 24 januar i Marcialonga i Italia, Kønig Ludwig i Tyskland, 12. Mars i Moskva i Russland og avslutning 3. april Hafjell. Løpere fra Norge(3 stk), Sverige, Finland, Russland, Tyskland, Italia og Frankrike deltok, i tillegg til noen landslagsløpere.