Tapte mot bunnlaget

Orkdal

Orkanger tok sist helg sin første seier for sesongen da de slo Molde 2 26-24 «hjemme» i Skaunhallen. Denne helga møttes lagene nok en gang i 2. divisjon med Molde som hjemmelaget. Denne gange gikk det ikke like bra for Orkanger.

Knepent tap

Andrelaget til Molde, tok kommandoen, i Molde Arena og var det førende laget i den første omgangen. Vertene gikk i garderoben med ledelse 16-13. Orkanger maktet ikke å snu kampen i den andre omgangen. Til tross for hele tolv scoringer av Oda Sterten endte det med tap 29-27.

Over nedrykkstreken

Det er varierende hvor mange kamper de forskjellige lagene i Orkangers avdeling har spilt så langt denne sesongen. Raja Toumis lag har spilt færrest kamper av alle med sine fem kamper og ligger på 10. plass av 12 lag. Så langt har OIF tatt tre poeng etter en seier, en uavgjort og tre tap.

Det er dannet seg en liten trio i bunn av tabellen med Orkanger, Molde 2 og Selbu, men om Orkanger begynner å plukke poeng i de kommende kampene er det gode muligheter til å klatre på tabellen inn til juleferien.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 4

Molde Arena 9. november

Molde 2-Orkanger 29-27 (16-13)

Laget: Marie Gjerstad (1), Kirsti Tøndel (1), Eliseabeth Vollum (1), Kine Landrø (1) Oda Sterten (12), Marthe Togstad (2), Iselin Viggen Røli, Marit Jørgensen, Nora Eivor Bolland Byberg, Sigrid Ysland, Emilie Berg Bjerkan, Marthe Rønning, Mina Løseth (4)

Utvisninger: Orkanger: 3x2 min Molde 2: 5x2 min

Dommere: Bjørn-Christian Roksvåg, Sebastian Mikalsen

Orkanger beste: Oda Sterten