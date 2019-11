Ble kretsmester i helga

Orkdal

I helgen 8-10. november ble det arrangert Kretsmesterskap for lag i bowling på Oppdal. Orkla bowlingklubb stilte med tre lag, av totalt 16 lag fra 6 forskjellige klubber. Et herrelag bestående av: Gaute Hoff, Stian Hoff og Rune Johansen, et blandalag bestående av: Lene Lillegjære, Knut Klungervik, Bjørn Richvoldsen og Kjell Berg og et lag med juniorer bestående av: Mia Lillegjære, Emilie Aas, Kristian Dahl og Ingvild E. Aas.

Det ble spilt fire runder i innledende spill og de seks beste lagene gikk videre til finalespill. Orkla 1 ble sjette beste lag i innledende spill og gikk videre til finalespill.

I finalen på søndag spilte laget stabilt og meget bra. De vant alle ekstra poeng ved å seire over alle lag, og endte da til slutt som kretsmestre i lag for bowling 2019.