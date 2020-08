Ble fotgjenger etter laserkontroll

UP gjennomførte fredag ettermiddag en laserkontroll på fylkesvei 700 ved Stamnan i Rennebu. Kontrollen pågikk fra klokka 16 til 19.

- Det ble beslaglagt et førerkort, for kjøring i 93 km/t i 60-sonen, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

I tillegg ble det gitt åtte forelegg for hastighet, og tre forelegg for mobilbruk.

#Stamnan #Rennebu : UP- patrulje har hatt en laserkontroll i 60-sone.

8 stk. forenklet forelegg for hastighet

3 stk. for mobilbruk

1 stk. førerkortbeslag

Høyeste hastighet 93 km/t i 60 sone.