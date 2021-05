Kraftmidler som kommer grendene til gode

Rennebu

Kraftlaget ønsker å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøene på Kvikne og i Rennebu. Det er de blant annet ved å gi noe tilbake til lokalmiljøet i form av såkalte kraftmidler. Hvert år setter kraftlaget av midler til lokale allmennyttige formål, såkalt kraftlagsmidler.

Sprer glede

Retningslinjer for tildeling av midler ble vedtatt på generalforsamlingen i 2018, og størrelsen på tildelingen bestemmes av et eventuelt overskudd i Kraftlaget. Det er lag, foreninger og virksomheter registrert på Kvikne og Rennebu som kan søke, og det er styret i kraftlaget som vedtar hvem som får støtte.

I år var det 31 søknader, og av disse var det 15 søknader som ble innvilget med totalt 363 500 kroner.

- Styret prioriterte prosjekt som sprer glede, og som skaper god folkehelse gjennom aktivitet, deltakelse og engasjement, står det i ei melding fra Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Følgende lag fikk kraftmidler i 2021: Rennebu frisbeeklubb - 30 000 kr til frisbeebane, Rennebu barne- og ungdomsskole - 30 000 kr til våtdrakter, Voll grendalag - 14 000 kr til bru over Skørva, Barnas Naturverden - 17 000 kr til kart, brosjyre og skilting, Yset Vel/Kvikne Fjellhotell - 50 000 kr til Tuftepark, Solviljen 4H - 10 000 kr til Gorsetbrua, 4H-oppgave, Skjolden musikk og kultur - 40 000 kr i prosjektstøtte, Rennebu frivilligsentral - 20 000 kr til Aktiv sommer for barn i grunnskolen, Kvikne Songlag - 10 000 kr til teater og sosial hyggekveld, Rennebu Røde Kors - 12 500 kr til hjertestarter, Hverdagsrehabiliteringsgruppa Rennebu kommune - 15 000 kr til utstyr til ny gapahuk, NMK Rennebu - 50 000 kr til oppgradering gokartbane, Innset Ulsberg grendalag - 30 000 kr til opparbeidelse av tursti, skilting, Kunstprosjektet Jøkul - 10 000 kr til kunstgalleri, timeglass i is, Tynset Røde Kors - 25 000 kr til beredskapsambulanse.

Alt i alt ble dette altså 363 500 kroner som kommer grendene i Rennebu og Kvikne til gode.