Slik vil det ikke se ut under Kulturvøkku i år - men det blir arrangementer

Rindal

- Vi gjennomfører Kulturvøkku, men kanskje ikke helt som før. Vi velger likevel å ha et arrangementet som strekker seg over to helger, til sammen ti dager, slik vi pleier. Vi beholder litt av rammene rundt, selv om det fylles opp med mindre innhold enn vi bruker, sier Morten Møller, kulturleder i Rindal kommune.

Etter å ha hatt kontakt med ulike samarbeidspartnere, besluttet kommunen at det var såpass bra med arrangementer at det kunne gjennomføres en tradisjonell kulturuke i Rindal også i år.

Torgdag avlyst

- Vi har imidlertid en del avlysninger og endringer, mens andre ting kjøres nesten som vanlig. Vi jobber fortsatt med å smette inn noen mindre arrangementer, så alt er ikke helt på plass enda. Av de klassiske arrangementene som er avlyst, er det torgdagen, minnemarsj og et par mindre arrangementer. Siden planlegginga, som bruker å foregå i mars-april, lå litt på is i år, har vi heller ikke fått på plass så mange konserter som vi hadde håpet, sier Møller.

Kulturvøkku åpner på tradisjonelt vis med Bøgdakveld den første fredagen, i regi Rindal kulturforum og Torshall.

- Det blir en Bøgdakveld, slik vi har hvert år, med lokale artister. Det bruker normalt å være i hallen i Rindalshuset, men nå blir det i et forsamlingshus som heter Torshall. Det blir tonet litt ned, og litt mer begrenset med plasser. Det er antydet at det kan bli plass til 150 stykker, med én meter avstand. Men det kan nok hende at det kommer nye, oppdaterte regler angående avstand før den tid. Kvelden vil inneholde utdeling av kommunens kulturpris, sang og musikkinnslag og noen taler. Det bruker å være et program på halvannen time, med lokale aktører.

Pubkonsert

Lørdag åpner utstillingene, og da er det både sommerutstilling på Dalalåven Atelier og sommerutstilling ved Rindal kunstlag på programmet.

- Begge utstillingene åpner 27. juni og står under hele Kulturvøkku. Det er en kunstner som heter Randi Antonsen som er utstiller hos kunstlaget, med akrylmalerier og grafiske trykk, forteller Møller.

Hos Inga Dalsegg på Dalalåven er det LilleLi smykker som er gjesteutstiller. Smykkene vil være utstilt fram til 1. juli, mens Ingas kunst står hele uka.

Møller forteller videre at den eneste konserten under årets kulturuke finner sted lørdag.

- Den er med Perikom, en lokal gruppe, som skal gi ut ny plate til høsten. Det er litt tidlig å kalle det en lanseringskonsert, men de skal ha en konsert med noe gammelt og noe nytt materiale i Torshall. Det blir en pubkonsert med nødvendige smitteverntiltak, sier Møller.

Rebusløp

Søndagen blir det kulturhistorisk vandring, og Trollheimsløpet finner sted.

- Løpet er flyttet, normalt sett foregår det før Kulturvøkku. Det trekker både konkurranseløpere og trimmere, sier Møller.

Torgdagen, som har brukt å være den siste lørdagen, blir det ikke noe av. Men Møller forteller at det blir en næringslivsdag.

- De bedriftene som ønsker det vil da ha åpen dag, og folk kan reise rundt på et rebusløp. Dermed får bedriftene, som normalt sett ville vært med på torgdag, vist seg fram. En del av dem som stiller ut på torgdagen har også fått tilbud om å ha stand på de ulike arrangementene. Dermed kan de bli to-tre utstillere i gangen rundt omkring, sier Møller.

Markedsdager

I tillegg har Inga Dalsegg tatt initiativ til egne markeder foran Dalalåven, begge lørdagene i Kulturvøkku. Den første lørdagen blir det håndverk, ved Holum gård, Makeriet Wiik og Storkvikne gård, samtidig med at hun åpner sommerutstillinga si.

Lørdagen etter, 4. juli, blir det marked med lokalmat. Da er det Gårdsslakteriet Sylte, Gårdsbakeriet Hæmstelt og Storkvikne gård som kommer.

- Jeg tenkte jeg ville lage markeder selv, siden det ikke blir torgdag. Det er litt annet enn det jeg tilbyr selv, slik at vi får en bredde her, sier Dalsegg.

Salmekveld

Møller kan ellers nevne at et planlagt bilcross-stevne er avlyst, og at den avsluttende kirkekonserten siste søndagen blir noe annerledes i år.

- Det skal bli en kirkekonsert, men det blir en lokalbasert salmekveld den siste søndagen. Ellers vil iTrollheimen ha sommercamp for barn og unge, som i år sammenfaller med Kulturvøkku, sier han.

Det jobbes også med å få på plass flere små arrangementer gjennom uka.

- Hvordan er det å arrangere Kulturvøkku i amputert versjon?

- Jeg synes det er helt greit. Det er viktig at vi kommer i gang med å arrangere noe både for publikum og deltakere, slik at folk kommer seg ut litt igjen. Vi valgte å kjøre på med det som er mulig ut fra smitteverntiltakene, sier Møller.