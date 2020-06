Det blir sommercamp i år også

Rindal

- Det blir sommercamp for ulike aldersgrupper også i år, men vi har endret litt på opplegget. Tidligere har vi hatt et «71 grader nord»-lignende opplegg, hvor vi har vært på ulike steder i løpet av fire dager, forteller Gøran Bolme.

I år sette koronaen noen begrensninger på opplegget, blant annet ved at det ikke blir aktuelt med overnatting.

- Vi kommer derfor til å kjøre to dager med sommerskole i stedet, hvor deltakerne sover hjemme, sier han.

Sykkeltur

Campen foregår altså på dagtid over to dager, og det deles inn i grupper etter alder. Det blir sommercamp for 9- og 10-åringer 29. til 30. juni, og for 11-12-åringer 2. og 3. juli. Det blir en egen ungdomscamp 7. og 8. juli, hvor det er 14- til 16-åringer som kan delta.

- Det har brukt å være populært og fullbooket på sommercampene våre, forteller Bolme.

I år blir det to dager med ulike temaer.

- Den første dagen blir det sykkeltur innover Vindøldalen. Der skal vi se et at Trollheimens største furutrær, og det blir bading og konkurranser underveis, sier Åse Børset.

Kano- og fjelltur

Dag nummer to vil ha Trollheimstunet som utgangspunkt. Det er basen til iTrollheimen.

- Der blir det kanotur, fjelltur til Litjraufjellet, fisking, utfordringer og konkurranser, sier Bolme.

Det er plass til 20 deltakere på hver camp, og ungene må bringes og hentes til gitte tidspunkter, siden det altså ikke er overnatting i år.

- Vi er superklare for sol, sommer, herlige aktiviteter, nye venner og masse lek og moro, sier arrangørene.