Billigere å eie hus og hytte - kommunen tvinges til å redusere eiendomsskatten

Én million er mye penger for oss, men dette er noe vi har fått signaler om tidlig.

Rindal

Regjeringen har satt en ny maksgrense på fire promille for eiendomsskatt i statsbudsjettet for 2021. Det innebærer inntil 20 prosent bortfall i inntektene fra denne skatten, for kommuner som ligger på dagens maksgrense.