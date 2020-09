Ferdig som Buvik-trener: - No hard feelings

Skaun

Helland tok over Buvik som var i fritt fall nedover divisjonssystemet for to år siden. Det endte med 2. plass i første sesong. Den andre sesongen tok han laget til opprykk og 4. divisjonsplass i inneværende sesong. Årets sesong har ikke kommet i gang som følge av koronasituasjonen landet befinner seg i. I august ble både klubben og treneren enig om å skille lag.