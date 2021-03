Vil gi barna noe morsomt og spennende

Skaun

Koronapandemien førte til dårlig aktivitetstilbud for barn og unge i vinterferien. Henny var inspirert av sin mor, som hadde arrangert aktivitetsleir for barn da hun selv var lita. Kristoffer og Henny ønsket derfor å lage en aktivitet for barn på Sanden gård på Viggja.

Smittevern

Det var til sammen 15 barn i 3.-7. klasse som deltok på arrangementet.

- Vi hadde tenkt mye på dette og fikk godkjenning av kommuneoverlegen til å ha arrangementet. Vi var veldig obs på at barna skulle sprite hendene etter hver aktivitet, og vi spritet over alt utstyret etter at barnet hadde tatt i noe, sier Henny.

På grunn av all planleggingen og antibacen, gikk det fint å ha så mange barn. Det var små grupper og store områder å leke på.

Aktiviteter

Aktivitetene barna gjennomførte, var blant annet lett fjøsstell, kose med dyrene, bygge fuglekasser, natursti og potetsortering.

- Det de har laget, får de ta med seg hjem. Etter at vi hadde grillet lunsj, satte vi i gang en liten Farmenkonkurranse med ulike tvekamper for å avslutte dagen, sier Henny.

Lærerikt

Tror du det har vært et populært tilbud for barna?

- Ja det tror jeg, det virker som de har kost seg. De har vært veldig flinke til å høre etter, så det har vært veldig fint for oss også, sier Henny.

Nora Engan (8) og Isabella Trymbo (9) sier at det har vært en lærerik og morsom dag.

- Vi har lært litt innen gårdsbruk, og så er det morsomt å få gjøre så mye selv. Hvis det blir igjen, vil vi komme tilbake.

Håper på gjentakelse

Kristoffer og Henny håper at dette er et tilbud de kan ha flere ganger i året, men gjerne med flere dyr.

- Vi har snakket om å skaffe oss geiter eller griser. Men det er ikke bestemt ennå. Vi vil gjerne ha et slikt tilbud for barna senere også. Jeg husker fra da jeg var lita, at mamma alltid tok meg med på åpen gård. Det var lærerikt og spennende, så det er noe vi vil gi barna nå også, sier Henny.