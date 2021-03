I Skaun er det jo bare én håndballklubb, så da skjønte vi at det måtte bli interncup.

Skaun

— Det har ikke vært kampaktivitet på lenge, ingen har spilt kamper i 2021. I regjeringa sine lettelser til idretten ble det åpnet for at vi skulle få starte med kamper igjen innenfor kommunegrensene. I Skaun er det jo bare én håndballklubb, så da skjønte vi at det måtte bli interncup hvis vi skal få spilt, sier Tonje Tangvik, sportslig leder i Skaun håndballklubb.