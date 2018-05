Stort jordras sperrer veien

Snillfjord

Et jordras har gått over Fv 305 vest for Slørdal i Snillfjord. Politiet fikk melding om dette like før midnatt fredag. Deler av veien har rast ut.

Det skal ikke være fare for hus eller mennesker, og ingen er savnet etter hendelsen. Vegtrafikksentralen og politiet har vært på stedet og sperret av, og NVE er varslet.

Det ligger to hytter i nærheten av raset. De er sjekket ut, og de berørte personene er evakuert.

Veien er sperret av på rasstedet, og raset går helt ned til sjøen i Storvika i Åstfjorden. Geolog vil komme til stedet lørdag.