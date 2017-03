Panert skrei, med stekte grønnsaker og remulade

Men dessverre inneholder de fint lite fisk, om man kjøper de ferdig i frysedisken.

Å lage fiskepinner selv er ikke vanskelig, men krever litt mer forarbeid. Men det er helt klart verdt innsatsen.

Vi er fortsatt i høysessong for skrei, så i denne oppskriften er det perfekt å bruke skrei, siden den tåler røffere behandling enn vanlig torskefilet.

Jeg liker også å bruke Pankomel, japanske brødmel som finnes i de fleste velassorterte butikker. Pankomel er en lettere, og mer crispy versjon av det tradisjonelle griljermelet. Som tilbehør velger jeg ovnsbakte rotgrønnsaker, som gir en bedre sødme og smak på grønnsakene i forhold til koking. Og så bruker jeg en smakfull remulade til.

Panert torsk

400 g fersk torskefilet, uten skinn og bein

70 g pinjekjerner

1 dl Pankomel

2 ss fersk persille

1 dl hvetemel + salt og pepper

1 egg

Rotgrønsaksfries

400 g potet

200 g gulrot

200 g persillerot

Olivenolje

1 ss paprikapulver

Salt og peppar

Remulade

1 dl majones

½ dl lettrømme

1 ss dijonsennep

1 ts kapers, finhakket

1 ss fersk persille, finhakket

1 ts paprikapulver

Noen dråper tabasco

Sitronsaft

Salt og pepper

Forvarm steikeovnen til 200 ºC.

Vask og skrell poteter, gulrot og persillerot. Skjær deretter i staver på ca. 1 cm og legg alt i en bolle. Fordel utover et steikebrett og strø over paprikapulver, olivenolje, salt og pepper og bland det godt sammen med fingrene. Legg alt utover igjen, unngå at ting ligger oppå hverandre. Sett midt i steikeovnen og la steike i ca. 35-45 minutter, til grønnsakene er gyldne og sprø.

Skjær fisken i små stykker på ca. 5 cm. Ha pinjekjerner og fersk persille i ein stavmikser og kjør til det er grovmalt. Bland inn pankomel og ha blandinga over på et fat.

Bland sammen hvetetemel og rikelig med salt og peppar og ha på et nytt fat.

Deretter piskar du sammen egget med en gaffel og har det på et tredje fat.

Vend fisken i hvetemelblandinga, i egg og i pankomelblandinga

Bland saman majones, rømme, sennep, kapers, persille, paprikapulver og chiliflak i ei skål. Smak deretter til med sitron, salt og pepper.