Sist helg var viet til tyttebærtur sammen med familien, for å sikre jevn tilgang på tyttebær igjennom hele vinteren. Tyttebær har uante bruksmuligheter, ikke bare som syltetøy til høstens viltmåltid. Tyttebæra har en relativ besk smak, og egner seg ikke så godt til naturell bruk, den bør bearbeides i en eller annen form.

I dagens matspalte har jeg samlet en del tyttebæroppskrifter til inspirasjon.

Tyttebærbrownies

3 egg

3 dl sukker

Piskes lett sammen

3 dl hvetemel

1ts vaniljesukker, eller frøene

fra en ½ vaniljestang

5 ss bakekakao

Siktes sammen og vendes inn i eggemassen, og tilsett 150 g smeltet smør, ½ dl kesamvanilje, 200 g tyttebær og 70 g revet marsipan.

Hell alt i en godt smurt form, eller bakepapir. Stek på 200°C i ca 25 minutter. Den skal være litt bløt i kjernen.

Servere browniesen med trollkrem tilsmakt med litt finhakket koriander.

Trollkrem

250 g frosne tyttebær

1 eggehvite

100 g sukker

Alt blandes i en miksebolle, og røres sammen på lav hastighet i 3-4 minutter til en kremet trollkrem.

Vintergrøt

Navnet antar jeg kommer av at grøten er holdbar, og ble brukt også utover vinteren. Jeg har sett i et gammelt oppskriftshefte at en lignende rett kalles kjellergrøt, der byggryn er byttet ut med risengryn. Kjelleren var kjølelageret før kjøleskapet kom.

Ingredienser

500 gram hele byggryn

1,5 kg tyttebær

ca. 1,5 kg sukker

5 ss vaniljesukker

Legg byggryn i bløt natta over. Kok dem møre, i ca en time.

Ha i tyttebæra, og kok bær og gryn i 30 minutter. Ha i sukker og vaniljesukker. Når sukkeret er smeltet er grøten ferdig. Smak om den er passe søt. Oppbevares kjølig på tette glass

Tyttebærfromasj

2 dl tyttebær

0,5 dl gin

2 ts lynghonning

2 ss sukker

2,5 dl fløte

Kokes opp, og presses sammen til en grov puré med en gaffel. Avkjøl. Legg i bløt 4 plater gelatin, og pisk krem av 2,5 dl fløte

Bland sammen krem og tyttebærmasse. Smelt gelatinen i 2-3 ss varmt vann, og bland med 2-3 ss av tyttebærmassen. Grunnen til at vi gjør dette, er å unngå gelatinklumper i fromasjen. Deretter vendes i resten av tyttebær- og kremmassen inn.

Fyll dette i en skål, og la avkjøle i 2-3 timer før man serverer, enten med en vaniljesaus, eller en søt multesaus.

Tyttebærsuppe

6 dl tyttebær

7 dl vann

1 msk kardemommepulver

2-2,5 dl råsukker

2 ts maisennamel

4-5 stjerneanis

1,5 dl creme fraiche (eller matlagingsyoghurt)

1-2 ts vaniljesukker

Kok tyttebær, vann og kardemomme i 5 minutter. La trekke i 15 minutter. Sil av tyttebærsaften. Kok tyttebærsaften sammen med sukkeret til sukkeret har løst seg opp. Rør ut maisennamelet i litt kaldt vann. La kjølne.

Server suppen kald eller lunken, med en skje seterrømme tilsatt vanilje.