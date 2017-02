Årsmøte i Løkken pensjonistforening

Løkken Pensjonistforening hadde årsmøte 7. februar, og leder Mildrid Nesheim startet årsmøtet med å tenne et lys og be om ett minutts stillhet for å hedre medlemmer som var gått bort siden forrige årsmøte.

Det ble få endringer i styret og andre verv. Etter årsmøtet består styret av leder Mildrid Nesheim, nestleder Jan Erik Mjøen, kasserer Rolf Inge Furuhaug, og sekretær Asveig Steen. Styremedlemmer ble Magne Grøset, Åse Syrstad, og John Richard Syrstad.

Leder, nestleder, sekretær, samt styremedlem Åse Syrstad var ikke på valg, de øvrige ble valgt for 2 år.

Andre valg på årsmøtet var blant annet huskomité. Der ble John Richard Syrstad, Jan Erik Olsen og Per Mørkved valgt.

Vara til styret ble Anders Dragset og Oddlaug Moen. Pensjonistforeningas representanter i kommunens Eldreråd er fortsatt Synnøve Mjøen og Rolf Inge Furuhaug.

Etter årsmøtesakene ble det servert nydelig kjøttsuppe, og riskrem, kaffe, og twist. Festkomiteen, som denne kvelden besto av Gunhild, Osvald, Synnøve, og Jan Erik, hadde som vanlig dekket innbydende bord med blomster og levende lys.

Foreningas energiske leder Mildrid stilte opp med «Reisebrev fra India» på lerret, med vakre bilder og interessante kommentarer. Reisebrevet ga forsamlinga et lite innblikk i en fremmed, gammel, og vakker kultur.

Erik Hoel var hyret inn som musiker og underholder, og spilte kjente sanger til allsang, men sang også fra sitt eget repertoar. Til hans fengende dansemusikk var mange danseglade raskt på gulvet.

Det alltid populære åresalget, skaffet pensjonistforeninga noen ekstra kroner i kassa denne kvelden.