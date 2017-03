Så gjorde hun det igjen

En kvinne i 30-åra fra Meldal, er dømt til 40 dagers fengsel og er fratatt førerretten for alltid etter at hun fyllekjørte i juni i fjor. Hun er også ilagt ei bot på 10 000 kroner og saksomkostninger for 2500 kroner. Hun hadde en promille tilsvarende ca. 1,9 den aktuelle dagen.

Retten har reagert strengt fordi hun bare noen uker før dette tilfelle ble dømt for fyllekjøring. Da var påvirkningsgraden enda høyere. «Dette tilsier at hun ikke har tatt den nødvendige lærdommen av den første dommen», går det fram av dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Selv hevdet kvinnen at det var 99 prosent sikkert at hun ikke hadde kjørt - for øvrig en strekning på ca. tre mil. Hun husket ganske enkelt ikke. Dette festet retten ikke lit til, og trodde mer på politibetjenten som forklarte seg. Han observerte at vindusviskerne på bilen til kvinnen nettopp hadde vært i bruk da han oppsøkte henne på bopel. Det er også bevist at hun brukte sin mobiltelefon på det stedet hun kjørte fra.

