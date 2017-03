Tar over roret blant pensjonistene

- Det er mange som lar være å ta et slikt verv, for man tenker at man er jo slettes ikke en pensjonist. Men jeg tenker at vi må jo gjøre en jobb slik at de eldste kan få slippe, sier nyvalgt leder av Orkdal pensjonistforening, Aase Bach.

Nylig hadde foreningen årsmøte. De kan se tilbake på et rikholdig år. Foreningen arrangerer mandagskafé, der Solveig Metlid kommer og spiller som oftest hver gang til allsang. Kaffekoking, vaffelsteking og borddekking går på omgang blant medlemmene.

Medlemsmøter har foreningen siste torsdag i måneden, med unntak av sommermånedene.

- På medlemsmøtene har vi ulike kulturelle innslag. I tillegg har vi åresalg, og også her musikk av Solveig Metlid, forteller Bach.

Styret i pensjonistforeningen består nå av Aase Bach, Olav Grevskott, Jorid Wåtland, Svein Bryne, Helene Metlid, Sverre Evjen, Rannveig Evjen og Knut Wåtland.