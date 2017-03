Vei utbedres

Statens vegvesen skal i samarbeid med Rennebu kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for riksveg 3 på strekningen Nåverdalsbrua til Gullikstad. Frist for å gi innspill til arbeidet er satt til 7. april.

Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for utbedring av vegstrekningen til 9 meter vegbredde med midtmarkering. Vegstrekningen som reguleres er på 9,6 kilometer, og inkluderer omlegging av vegen forbi Innset. Trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø er fokus for planarbeidet.

Prosjektet vil sannsynligvis gi et stort overskudd av jord, fjell og myrmasser i forbindelse med gjennomføringen, og det bes derfor spesielt om tilbakemelding dersom grunneiere i området har behov for, eller kan ta imot masser i gjennomføringsfasen.