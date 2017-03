Statens vegvesen skal på oppdrag av Vegdirektoratet i år starte et forprosjekt for å utrede mulige trasevalg for en fremtidig E39 gjennom Skaun.

Vegvesenet opplyser at arbeidet med forprosjektet vil pågå over lengre tid, og at en eventuell bygging sannsynligvis ikke vil bli igangsatt før etter 2030.